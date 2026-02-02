Il pubblico ministero ha chiesto una condanna di 30 anni per Said Saraa, l’uomo accusato dell’omicidio di Aldo Silingardi. Saraa, 37 anni nato in Marocco, è stato chiamato a rispondere del delitto commesso nel 2012 nella sua casa di Lemizzone di Correggio. L’accusa sostiene che il pensionato sia stato rapinato e poi ucciso, e ora si aspetta la decisione del giudice.

Reggio Emilia, 2 febbraio 2026 - Trent'anni di reclusione. È la condanna chiesta per Said Saraa, 37enne nato in Marocco, a processo con rito abbreviato e chiamato a rispondere del delitto di Aldo Silingardi, il pensionato che fu ritrovato massacrato e senza vita il 9 luglio 2012 nella sua casa a Lemizzone di Correggio. La domanda è stata formulata oggi dal pubblico ministero Maria Rita Pantani, titolare del fascicolo, al culmine della requisitoria tenuta nell'udienza preliminare davanti al giudice Luca Ramponi. Il nome del 37enne è stato iscritto nel 2025, 13 anni dopo l'omicidio, nel registro degli indagati, in base all’esito di nuovi accertamenti condotti dai carabinieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Omicidio Silingardi, il pm chiede 30 anni di condanna per Said Saraa: l’anziano venne rapinato e ucciso in casa

Approfondimenti su Silingardi Uccisione

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Silingardi Uccisione

Omicidio Silingardi, il pm chiede 30 anni di condanna per Said Saraa: l’anziano venne rapinato e ucciso in casaL’imputato 37enne è stato iscritto nel 2025, 13 anni dopo l'omicidio, nel registro degli indagati, in base all’esito di nuovi accertamenti condotti dai carabinieri e soprattutto sofisticate ricerche s ... ilrestodelcarlino.it

Omicidio Silingardi, abbreviato per l’imputatoSaid Saraa, presunto colpevole individuato 13 anni dopo, lo colpì a bastonate con ferocia dopo essere stato sorpreso a rubare in casa sua ... msn.com