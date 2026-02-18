Un lupo cecoslovacco si è buttano in pista verso la fine della sprint a squadre femminile e ha tagliato il traguardo insieme alle atlete

Durante le qualificazioni della sprint a squadre femminile di sci di fondo, un lupo cecoslovacco di nome Nazgul si è scagliato sulla pista, correndo verso le atlete e tagliando il traguardo insieme a loro. Il cane, scappato da un vicino rifugio, ha attraversato improvvisamente il tracciato, sorprendendo spettatori e atlete. Le concorrenti hanno rallentato, cercando di non spaventare l’animale. La scena si è conclusa con il cane che si è fermato a pochi metri dal traguardo, mentre le atlete proseguivano la gara.

Durante le qualificazioni della sprint a squadre femminile di sci di fondo, un ospite a quattro zampe ha fatto il suo ingresso trionfale sulla pista: un lupo cecoslovacco di nome Nazgul. Il cane ha invaso il rettilineo finale, ha tagliato il traguardo e si è avvicinato alle atlete soddisfatto della sua corsa. Dopo lo spavento iniziale, il pubblico ha capito le intenzioni dell'animale: coccole, entusiasmo e, chissà, forse il sogno nascosto di diventare il primo campione olimpico a quattro zampe.