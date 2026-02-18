Un lupo cecoslovacco irrompe durante la gara di sci alle Olimpiadi | la reazione degli atleti stupisce
Durante le Olimpiadi, un lupo cecoslovacco ha corso sul tracciato di sci di fondo, attirando l’attenzione di spettatori e atleti. La presenza improvvisa dell’animale ha spinto alcune concorrenti a fermarsi, mentre altre hanno tentato di proseguire la gara con sorpresa. Un testimone ha raccontato di aver visto il lupo attraversare il percorso a pochi metri da loro, creando scompiglio tra i partecipanti e il pubblico.
Martina Di Centa stupisce tutti: si ritira a 25 anni dallo sci di fondo dopo la staffetta alle OlimpiadiMartina Di Centa ha annunciato il ritiro dallo sci di fondo a soli 25 anni, poche ore dopo aver partecipato alla staffetta alle Olimpiadi di Pechino.
Olimpiadi, la denuncia dello skeletonista ucraino: «Il Cio vieta il casco con i volti degli atleti caduti». La reazione di Zelensky – Il videoVladyslav Heraskevych, skeletonista ucraino e portabandiera alle Olimpiadi di Milano-Cortina, ha pubblicato un video per denunciare una decisione del Cio.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
