Un lupo cecoslovacco irrompe durante la gara di sci alle Olimpiadi | la reazione degli atleti stupisce

Durante le Olimpiadi, un lupo cecoslovacco ha corso sul tracciato di sci di fondo, attirando l’attenzione di spettatori e atleti. La presenza improvvisa dell’animale ha spinto alcune concorrenti a fermarsi, mentre altre hanno tentato di proseguire la gara con sorpresa. Un testimone ha raccontato di aver visto il lupo attraversare il percorso a pochi metri da loro, creando scompiglio tra i partecipanti e il pubblico.