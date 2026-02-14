Martina Di Centa stupisce tutti | si ritira a 25 anni dallo sci di fondo dopo la staffetta alle Olimpiadi

Martina Di Centa ha annunciato il ritiro dallo sci di fondo a soli 25 anni, poche ore dopo aver partecipato alla staffetta alle Olimpiadi di Pechino. La scelta sorprende perché, nonostante la giovane età, l’atleta ha deciso di lasciare lo sport professionistico, lasciando un vuoto tra i fan. Sua madre, Cristina, ha corso anche lei a livello internazionale, mentre il padre, Giorgio, ha conquistato due medaglie d’oro e un argento olimpico tra il 2002 e il 2006. La famiglia Di Centa ha sempre avuto un ruolo importante nel mondo dello sci di fondo.

CORTINA Durante tre delle quattro frazioni della staffetta femminile di oggi, abbiamo davvero sperato che le nostre ragazze potessero salvare con un podio il fondo azzurro da un'Olimpiade disastrosa. Merito di un'eccellente prova a skating di Martina Di Centa, atleta dei Carabinieri, figlia e nipote d'arte, ma anche del disastroso crash della svedese Andeon che ha dovuto improvvisarsi podista. Di Centa stupisce tutti: a soli 25 anni, a fine stagione lascerà il fondo senza più seguire le orme di papà Giorgio, due ori e un argento olimpico tra il 2002 e il 2006. Di Centa spiega: «Voglio rassicurare tutti che non era una novità di oggi.