Olimpiadi la denuncia dello skeletonista ucraino | Il Cio vieta il casco con i volti degli atleti caduti La reazione di Zelensky – Il video

Vladyslav Heraskevych, skeletonista ucraino e portabandiera alle Olimpiadi di Milano-Cortina, ha pubblicato un video per denunciare una decisione del Cio. L’atleta ha raccontato di avergli vietato di indossare un casco personalizzato, che ricordava gli atleti ucraini morti nella guerra. Heraskevych ha detto che questa scelta lo ha profondamente ferito e lo ha lasciato senza parole. La reazione di Zelensky non si è fatta attendere, e anche sui social l’atleta ha espresso il suo disappunto.

«Una decisione straziante che mi spezza il cuore». Con queste parole il corridore ucraino di skeleton Vladyslav Heraskevych, uno dei portabandiera dell'Ucraina alle Olimpiadi di Milano-Cortina, ha denunciato sui social che il Comitato Olimpico Internazionale (Cio) gli ha proibito di indossare un casco personalizzato, realizzato in memoria degli atleti ucraini caduti nella guerra russa. «Il Cio – dichiara Heraskevych – ha vietato l'uso del mio casco nelle sessioni ufficiali di allenamento e nelle competizioni», dopo che era stato mostrato nelle prime prove sulla pista olimpica. «La sensazione è che stia tradendo quegli atleti che hanno fatto parte del movimento olimpico, impedendo loro di essere onorati nell'arena sportiva dove non potranno mai più mettere piede», ha concluso.

