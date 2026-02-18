Un concerto d’inverno ad Artimino Riunite le tre Filarmoniche Verdi
Tre Comuni riuniscono le loro filarmoniche "Verdi", per far conoscere la musica bandistica e la loro storia. Si chiama " Note d’inverno " il concerto di sabato al centro didattico di Artimino alle 16, quale atto finale del lungo cartellone di eventi invernali "Dall’Ambra all’Ombrone", promosso dai Comuni di Carmignano, Poggio a Caiano e Signa. Ieri il concerto è stato presentato a Carmignano da Luca Allegri consigliere comunale di Signa, l’assessore di Poggio, Piero Baroncelli e l’assessore di Carmignano, Dario Di Giacomo. Le tre filarmoniche, tutte dedicate a Giuseppe Verdi, celebrano anche il 125° anniversario della scomparsa del compositore. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti discussi: Note d’inverno: i Comuni di Carmignano, Poggio a Caiano e Signa presentano il concerto di sabato 21 febbraio, ad Artimino; Un concerto d’inverno ad Artimino. Riunite le tre Filarmoniche Verdi; Note d’inverno ad Artimino: musica, tradizione e collaborazione di tre Comuni; Eventi segnalati dai Comuni.
