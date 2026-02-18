Tre Comuni riuniscono le loro filarmoniche "Verdi", per far conoscere la musica bandistica e la loro storia. Si chiama " Note d’inverno " il concerto di sabato al centro didattico di Artimino alle 16, quale atto finale del lungo cartellone di eventi invernali "Dall’Ambra all’Ombrone", promosso dai Comuni di Carmignano, Poggio a Caiano e Signa. Ieri il concerto è stato presentato a Carmignano da Luca Allegri consigliere comunale di Signa, l’assessore di Poggio, Piero Baroncelli e l’assessore di Carmignano, Dario Di Giacomo. Le tre filarmoniche, tutte dedicate a Giuseppe Verdi, celebrano anche il 125° anniversario della scomparsa del compositore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un concerto d’inverno ad Artimino. Riunite le tre "Filarmoniche Verdi"

Leggi anche: Il ponte tra Casale e Sergnano. Adeguamento statico e sismico. L’appalto a tre imprese riunite

Leggi anche: Serantoni (Verdi/Europa Verde): "A Lugo tre interventi per le ciclabili da 1 milione di euro"

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.