È in fase di aggiudicazione l’adeguamento statico e sismico del ponte sul fiume Serio tra Sergnano e Casale Cremasco. In seguito all’offerta migliorativa presentata in gara, il tempo contrattuale per l’ultimazione dei lavori è stato rideterminato in 294 giorni rispetto ai 420 del progetto originario. La proposta migliorativa prevede inoltre il mantenimento dell’apertura della passerella ciclopedonale per 245 giorni su un totale di 294 giorni complessivi di cantiere, riducendo i disagi per cittadini e pendolari. L’appalto è stato aggiudicato al raggruppamento temporaneo d’imprese Suardi – con la De Carli Andrea e la Favini Costruzioni – che ha offerto un ribasso del 15,85% sull’importo a base di gara per un totale complessivo di poco meno di un milione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il ponte tra Casale e Sergnano. Adeguamento statico e sismico. L’appalto a tre imprese riunite

Leggi anche: Completati i lavori di adeguamento sismico del liceo 'Cortese'

Leggi anche: Investimento sulle scuole!. Adeguamento da 1,3 milioni sia sismico che energetico

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Ponte sul Serio tra Sergnano e Casale, aggiudicati i lavori; Il ponte tra Casale e Sergnano. Adeguamento statico e sismico. L’appalto a tre imprese riunite; Sergnano/Casale Cremasco - I lavori al ponte; Aggiudicati i lavori sul ponte del Serio: meno giorni di chiusura al traffico.

La Provincia di Cremona ha aggiudicato l'appalto per i lavori sul ponte del Fiume Serio tra Sergnano e Casale Cremasco Tutte le informazioni qui https://www.cremaonline.it/politica/17-12-2025_Sergnano.+Ponte+sul+Serio%2C+aggiudicati+i+lavori - facebook.com facebook