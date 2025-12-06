Serantoni Verdi Europa Verde | A Lugo tre interventi per le ciclabili da 1 milione di euro

Sono tre gli interventi mirati alla realizzazione di piste ciclabili che il Comune di Lugo riuscirà a completare grazie al bando regionale di promozione della mobilità ciclabile con un contributo pari a 656.191 €, che diventeranno 1 milione di Euro con la quota a carico del Comune, tutti in aree. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Presidio dell’estrema destra a Gallarate, Europa Verde si appella a questura e prefettura - I Verdi esprimono "disappunto e ferma e convinta preoccupazione" e chiedono alle istituzioni di intervenire ... Lo riporta varesenews.it

Europa Verde, Bonelli rieletto portavoce: “Per arrivare al governo serve unire l’opposizione. Obiettivo di Avs sfondare il 10%” | L’intervista - Per arrivarci dobbiamo costruire l’unità delle opposizioni e ricostruire una connessione sentimentale con il nostro popolo, senza ... Segnala ilfattoquotidiano.it

"No al massimalismo verde". Funambolico scontro tra Bonelli e i Verdi bolognesi per stabilire chi è più verde tra i Verdi - Una discussione interna a Europa verde rischia di travolgere gli equilibri nazionali ... Scrive huffingtonpost.it

Europa Verde 'per ex Ilva offriamo 2 euro per salvare la città' - Alleanza Verdi e Sinistra ha depositato un'offerta simbolica di 2 euro per l'acquisizione del complesso aziendale di Taranto nell'ambito della vendita di Acciaierie d'Italia in ... Da ansa.it

Europa Verde, patto clima lavoro salute per governare la Marche - "Verso un Futuro Sostenibile: Congresso regionale Marche di Europa Verde Marche per Legge sul Clima e Salario Minimo". Da ansa.it

Genzano, all’assemblea territoriale di Europa Verde confronto su ecologia, giustizia sociale e futuro del territorio - Grande partecipazione a Genzano per l’assemblea territoriale di Europa Verde: confronto su ecologia, sostenibilità e giustizia sociale con amministratori e cittadini ... Da castellinotizie.it