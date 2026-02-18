Un cane invade la pista alle Olimpiadi corre e prende il photo-finish! Cos’è successo nello sci di fondo

Un cane ha invaso la pista durante la semifinale femminile di sci di fondo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, interrompendo la gara e attirando l’attenzione di tutti. Il cane, che si è fatto strada tra le atlete, ha corso a lungo sulla neve prima di fermarsi vicino al traguardo, proprio mentre le concorrenti si apprestavano a tagliare il finish. Un momento inaspettato che ha fatto parlare spettatori e atleti, alcuni dei quali hanno cercato di allontanarlo senza successo. La scena ha catturato l’attenzione anche di chi seguiva la gara da casa, sorprendendo per la spontaneità dell’episodio

Un episodio alquanto curioso ha animato la prima semifinale femminile della team sprint di sci di fondo alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: un cane è entrato sulla pista della Val di Fiemme mentre erano impegnate le prime frazioniste e ha catturato l’attenzione mostrando una certa prestanza atletica non indifferente. L’husky in questione ha corso per tutta la discesa e poi ha proseguito la propria azione anche sul rettilineo, giungendo fin sul traguardo: è transitato sulla linea e dunque c’è il suo photo-finish! Immagine esilarante che farà il giro del web e che rimarrà nella storia di questa edizione dei Giochi. 🔗 Leggi su Oasport.it

