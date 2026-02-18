Un cane invade la pista alle Olimpiadi corre e prende il photo-finish! Cos’è successo nello sci di fondo
Un cane ha invaso la pista durante la semifinale femminile di sci di fondo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, interrompendo la gara e attirando l’attenzione di tutti. Il cane, che si è fatto strada tra le atlete, ha corso a lungo sulla neve prima di fermarsi vicino al traguardo, proprio mentre le concorrenti si apprestavano a tagliare il finish. Un momento inaspettato che ha fatto parlare spettatori e atleti, alcuni dei quali hanno cercato di allontanarlo senza successo. La scena ha catturato l’attenzione anche di chi seguiva la gara da casa, sorprendendo per la spontaneità dell’episodio
Un episodio alquanto curioso ha animato la prima semifinale femminile della team sprint di sci di fondo alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: un cane è entrato sulla pista della Val di Fiemme mentre erano impegnate le prime frazioniste e ha catturato l’attenzione mostrando una certa prestanza atletica non indifferente. L’husky in questione ha corso per tutta la discesa e poi ha proseguito la propria azione anche sul rettilineo, giungendo fin sul traguardo: è transitato sulla linea e dunque c’è il suo photo-finish! Immagine esilarante che farà il giro del web e che rimarrà nella storia di questa edizione dei Giochi. 🔗 Leggi su Oasport.it
Cade la campionessa, cade lo skiman, poi la Svezia rimonta ed è argento alle Olimpiadi. Cos’è successo nella staffetta sci di fondoDurante la staffetta di sci di fondo alle Olimpiadi, la campionessa Ebba Andersson e il suo skiman sono caduti, aprendo la strada alla rimonta della squadra svedese.
Scoppia il caso caschi alle Olimpiadi: cos’è successo nello skeleton, Gran Bretagna infuriata e il ricorsoQuesta mattina è scoppiato il caos nello skeleton alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Paolo Pasqualini sbranato dai rottweiler, i proprietari dei cani condannati ad un anno di reclusione; Cavi scoperti sotto un tombino, cane di 40 chili muore folgorato; Cane rimasto intrappolato salvato dai vigili del fuoco; Scontro tra ambulanza e camion, 5 feriti.
Panico alla Vuelta, all’arrivo dei ciclisti un cane invade la strada mentre è legato ad una sediaLa tappa n.13 della Vuelta, frazione regina con la scalata del mitico Angliru è stata caratterizzata da un episodio particolare. Nessuna contestazione o nuovo boicottaggio da parte dei ProPal, ma la ... fanpage.it
Sta girando di nuovo un video su Facebook dove si vede un cane correre su una pista da sci. Molti pensano che sia successo alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, ma non è vero. Il video risale al 2012, durante una gara di Coppa del Mondo sulla pista St facebook