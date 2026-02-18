Cadavere di una donna decapitata trovato nell’area ex Cnr a Scandicci

Una donna decapitata è stata trovata morta nell’area ex Cnr a Scandicci, vicino a Firenze. La scoperta è avvenuta questa mattina, quando alcuni passanti hanno segnalato il corpo abbandonato tra i capanni abbandonati. La polizia ha già avviato le indagini per capire cosa sia successo e identificare il responsabile. La vittima, di cui ancora non sono state rese note le generalità, potrebbe aver avuto circa 40 anni. La scena del crimine è stata recintata e i rilievi sono in corso.

Il cadavere di una donna, decapitata, è stato ritrovato nell'ex area Cnr a Scandicci, alle porte di Firenze. Il corpo, a quanto si apprende, si trovava in un casolare – apparentemente disabitato – in via Galileo Galilei, nella zona del parco del casello dell'Acciaiolo. Sul posto sono intervenuti gli investigatori dei carabinieri e il Racis, cioè il reparto della Scientifica dell'Arma per i primi rilievi. Nel luogo del ritrovamento della donna, la cui identità è ancora ignota, è arrivato anche la magistrata della procura di Firenze, Alessandra Falcone, che coordinerà l' inchiesta. Articolo in aggiornamento