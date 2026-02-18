Cadavere di una donna decapitata trovato nell’area ex Cnr a Scandicci

Da ilfattoquotidiano.it 18 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna decapitata è stata trovata morta nell’area ex Cnr a Scandicci, vicino a Firenze. La scoperta è avvenuta questa mattina, quando alcuni passanti hanno segnalato il corpo abbandonato tra i capanni abbandonati. La polizia ha già avviato le indagini per capire cosa sia successo e identificare il responsabile. La vittima, di cui ancora non sono state rese note le generalità, potrebbe aver avuto circa 40 anni. La scena del crimine è stata recintata e i rilievi sono in corso.

Il cadavere di una donna, decapitata, è stato ritrovato nell’ex area Cnr a Scandicci, alle porte di Firenze. Il corpo, a quanto si apprende, si trovava in un casolare – apparentemente disabitato – in via Galileo Galilei, nella zona del parco del casello dell’Acciaiolo. Sul posto sono intervenuti gli investigatori dei carabinieri e il Racis, cioè il reparto della Scientifica dell’Arma per i primi rilievi. Nel luogo del ritrovamento della donna, la cui identità è ancora ignota, è arrivato anche la magistrata della procura di Firenze, Alessandra Falcone, che coordinerà l’ inchiesta. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

cadavere di una donna decapitata trovato nell8217area ex cnr a scandicci
© Ilfattoquotidiano.it - Cadavere di una donna decapitata trovato nell’area ex Cnr a Scandicci

Firenze, cadavere di una donna decapitata trovato nell’area dell’ex Cnr a Scandicci: scientifica sul postoA Scandicci, una donna decapitata è stata trovata morta all’interno di un edificio abbandonato dell’ex CNR.

Cadavere di una donna decapitata trovato nell’area ex Cnr a SandicciA Sandicci, vicino a Firenze, è stato scoperto il corpo senza vita di una donna, decapitata, nell’area dell’ex Cnr.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Stupinigi, il cadavere di una donna sepolto nel bosco. Il figlio: È in viaggio. Poi cambia versione; Ritrovato in un bosco il cadavere di una donna scomparsa, il figlio ha ammesso di averla uccisa; Ho sepolto mamma vicino alla Palazzina: il cadavere di Enrica Bardotti trovato a Stupinigi di Nichelino; Ritrovato nei boschi del Torinese il cadavere di una donna scomparsa.

cadavere di una donnaFirenze, trovato il cadavere decapitato di una donna a ScandicciTrovato il corpo senza vita di una donna in provincia di Firenze. Il cadavere è stato scoperto nell'ex area Cnr a Scandicci. Sul posto il magistrato di turno della procura di Firenze, Alessandra ... tg24.sky.it

cadavere di una donnaFirenze, cadavere di una donna decapitata trovato nell’area dell’ex Cnr a Scandicci: scientifica sul postoSecondo le prime notizie, il cadavere della donna giaceva all'interno di un edificio abbandonato nell'aria dell'ex sede del CNR ... fanpage.it