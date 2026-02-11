Terra dei Fuochi il Prefetto | In un anno sequestrate 1600 attività

Nell’area della Terra dei Fuochi, le autorità hanno intensificato i controlli nel 2025. In un solo anno, sono state sequestrate circa 1600 attività sospette. I numeri dimostrano che lo sforzo per combattere il fenomeno illegale sta crescendo, con controlli più stringenti e un’attenzione maggiore sul territorio. Le forze dell’ordine continuano a lavorare senza sosta per contrastare il fenomeno e tutelare la salute dei cittadini.

Tempo di lettura: 3 minuti Nell’area della terra dei fuochi nel corso del 2025 “c’è stato un incremento significativo se non addirittura straordinario dei controlli’. Lo ha detto il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, nel corso dell’incontro al museo archeologico territoriale i Terzigno sulle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di sversamento illecito e di contrasto ai roghi di rifiuti nell’area vesuviana In dodici mesi “ sono state sequestrate oltre 1600 attività “. Un dato che testimonia l’impegno di andare ad intercettare i rifiuti laddove sono prodotti. Millecinquecento i veicoli finiti sotto chiave oltre 9 milioni di euro di sanzioni amministrative contestate. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Terra dei Fuochi, il Prefetto: “In un anno sequestrate 1600 attività” Approfondimenti su Terra dei Fuochi Terra dei Fuochi: sequestrate officine abusive e attività fuorilegge tra Melito, Arzano e Sant’Antimo Nella zona della Terra dei Fuochi, le forze dell’ordine hanno messo a segno diversi sequestri. Terra dei Fuochi: 5 aree sequestrate e 4 persone denunciate Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Terra dei Fuochi Argomenti discussi: Terra dei Fuochi: cos’è cambiato a un anno dalla sentenza CEDU; Terra dei Fuochi: dal 15 settembre inizio del nuovo piano di smaltimento rifiuti; Terra dei fuochi, nel 2025 reati ambientali in aumento del 50%; Terra dei fuochi e bonifica, nasce una piattaforma di controllo per contrastare le infiltrazioni criminali. Terra dei fuochi, il prefetto: In un anno sequestrate oltre 1.600 attivitàIncontro al Museo archeologico di Terzigno con istituzioni e comitati di cittadini per fare il punto sul contrasto ai roghi inquinanti ... rainews.it Più controlli nella Terra dei Fuochi, intesa tra Prefettura e Camera di CommercioRafforzamento dei controlli nella Terra dei fuochi a tutela dell'ambiente: mira a questo il nuovo protocollo tra Prefettura dí Napoli, Camera di Commercio e sezione regionale dell'Albo Nazionale Gesto ... ansa.it #Caserta- Terra dei fuochi: La Polizia Metropolitana di Napoli contro abusivismo e reati ambientali #Cronaca #TerradeiFuochi #Reati #PoliziaMetropolitana #Abusivismo #NanoTV - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.