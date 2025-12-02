Papa Leone in Libano ultima tappa al porto di Beirut | Questa terra unisce le religioni

La chiusura della visita apostolica di Papa Leone XIV in Libano cade come un ultimo raggio in una giornata che il Paese vive con un misto di attesa e speranza. Beirut sembra trattenere il fiato, mentre le auto bianche del corteo papale attraversano i quartieri screpolati dal tempo e dalle crisi. Qui, dove sunniti, sciiti, alauiti, drusi e cristiani condividono lo stesso lembo di terra, il Pontefice ripete il suo appello a “ superare la violenza”. È un monito che rimbalza tra moschee e campanili, e che suona come un avvertimento e una promessa allo stesso tempo. Le tappe finali: il dolore messo a nudo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Papa Leone in Libano, ultima tappa al porto di Beirut: “Questa terra unisce le religioni”

Scopri altri approfondimenti

Radio Maria. Edith Whiskers · Lights Are On (Instrumental). Lo sguardo di Papa Leone - facebook.com Vai su Facebook

"Papa Leone dà voce a chi non ha voce" La visita del Pontefice in #Libano accende la speranza dei cristiani in #MedioOriente "Un dialogo che unisce, una nuova umanità che guarda al futuro con occhi di speranza". Intervengono a @chiesatv2000: Arcivesco Vai su X

Il Papa in Libano, oggi si conclude il viaggio. Visita un opedale per disabili - (askanews) – Ultima giornata libanese per Papa Leone che stamane sta facendo visita agli operatori e agli assistiti dell’ospedale “De la Croix” a Jal ed Dibl, uno dei più gr ... Segnala askanews.it

Papa Leone XIV a Beirut “Ascoltare il grido dei poveri” - Ultima giornata libanese per Papa Leone che stamane sta facendo visita agli operatori e agli assistiti dell'ospedale De la Croix a Jal ed Dibl ... Da msn.com

Papa: gli ultimi impegni a Beirut, poi rientra - Da qui, nel pomeriggio di oggi, Leone rientra a Roma, dopo gli ultimi impegni: la preghiera sul luogo dell' esplosione nel porto di Beirut (2020); visita all'ospedale de la Croix, tra i più grandi ... Secondo rainews.it

Papa Leone XIV: “Dal Libano un esempio di speranza per il Medio Oriente” - P Papa Leone XIV indica il Libano come esempio di convivenza interreligiosa per il Medio Oriente, invitando a superare paura e pregiudizi ... Riporta ilmetropolitano.it

Papa Leone XIV in Libano, oggi la preghiera al porto di Beirut - Dopo l'incontro con i giovani libanesi a Bkerké, il pontefice oggi visiterà gli operatori e gli assistiti dell'ospedale De la Croix a Jal el- tg24.sky.it scrive

Il Papa prega al porto di Beirut e condanna "una società che corre ignorando fragilità e povertà" - Papa Leone sta pregando silenziosamente al porto di Beirut dove cinque anni fa, il 4 agosto 2020, ci fu una doppia esplosione disastrosa: oltre duecento morti, migliaia di feriti, un grande numero di ... ansa.it scrive