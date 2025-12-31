Altro schiaffo delle toghe | Shahin non pericoloso Ma era vicino ai terroristi

Mohamad Shahin, imam di Torino e soggetto a un decreto di espulsione del Viminale, torna sulle cronache dopo la conferma della Corte di appello di Caltanissetta che ha respinto la richiesta di allontanamento immediato. Nonostante le accuse e le tensioni, le autorità giudiziarie hanno ritenuto che Shahin non rappresenti un pericolo pubblico. Questa decisione solleva nuovamente discussioni sulle misure di sicurezza e sui criteri di valutazione dei rischi.

Mohamad Shahin, l'imam di Torino per cui il Viminale ha emesso un decreto di espulsione è di nuovo al centro delle cronache: la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato il «no» al suo allontanamento immediato dall'Italia. I giudici hanno respinto un reclamo dell'Avvocatura dello Stato contro la precedente decisione del tribunale di Caltanissetta. Secondo quanto trapelato, anche per i magistrati di seconda istanza Shahin deve essere considerato un «richiedente asilo» e quindi non può essere rimpatriato in attesa che si definisca la sua posizione. E, addirittura, il suo legale Gianluca Vitale, parla di «accanimento da parte del governo e del Viminale».

