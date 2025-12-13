Migranti toghe in soccorso delle Ong Casarini scatenato | Abbatteremo i muri Folle sfida al governo

Dopo quattro giorni di navigazione, i minori e i loro familiari soccorsi dalla Sea Watch 5 stanno per sbarcare a Pantelleria. La vicenda ha acceso un acceso dibattito politico e giudiziario, con alcune toghe a sostegno delle ONG e Casarini che rilancia la sfida al governo, affermando: “Abbatteremo i muri”. Una situazione complessa che coinvolge diritti umanitari e politiche migratorie.

Trasgredire, avanti tutta: dopo 4 giorni di navigazione, sbarcheranno a Pantelleria i minori e i loro familiari soccorsi dalla “Sea Watch5” fra ieri e oggi. Lo fa sapere la stessa Ong ra ccontando di aver fatto richiesta al tribunale dei minori di Palermo per un porto più vicino dopo che le autorità italiane aveva assegnato La Spezia come porto di sbarco. In totale, la nave della Ong ha a bordo 101 persone, tra cui 24 minori e 3 bambini. “Con 101 sopravvissuti a bordo – dicono – le autorità italiane ci impongono di navigare per 4 giorni fino a La Spezia. I minori e i loro familiari sbarcheranno a Pantelleria a brevissimo. Secoloditalia.it La nave Ong in viaggio verso La Spezia. A bordo 34 profughi, tra cui diversi bambini - Salpata verso La Spezia la Sea Watch 5, la nave Ong che nei giorni scorsi ha salvato 34 persone, tra cui 10 minori, al largo delle coste della Tunisia. primocanale.it

Migranti, Sea Watch 5 con 101 persone a bordo: "Assegnato come porto La Spezia" - La ong ha soccorso stanotte 67 persone che si trovavano a bordo di un gommone in difficoltà: "Abbiamo chiesto al Tribunale dei Minori di Palermo un porto più vicino" ... rainews.it

Migranti. Accuse alle Ong. Il caso innescato dal procuratore di Catania sul tavolo del Csm

