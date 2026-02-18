Umbria Jazz 2026 il festival del teatro Morlacchi è pronto
Il teatro Morlacchi si prepara ad accogliere il suo appuntamento con Umbria Jazz 2026, dopo aver ricevuto un finanziamento che ha permesso di ampliare la programmazione musicale. La rassegna nel cuore del festival metterà in scena le performance più attese del panorama jazz mondiale, attirando appassionati da ogni parte. Quest’anno, il cartellone si arricchisce di artisti di fama, pronti a conquistare il pubblico con concerti esclusivi.
Annunciato il cartellone di concerti dedicati ai "puristi". E non solo Un festival nel festival. Il cartellone di Umbria Jazz “riservato” al teatro Morlacchi vedrà esibirsi quanto di meglio la scena jazz internazionale offre in questo momento. Si comincia il 4 luglio con un doppio appuntamento con Paolo Fresu nella doppia veste di musicista e narratore di “Kind of Miles”, spettacolo teatrale e concerto nello stesso tempo. Nell’anno del centenario della nascita di Miles Davis, Fresu riflette, racconta, evoca quella che resta una delle figure fondamentali della musica del Novecento. Non solo del jazz.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Pozzuoli, il jazz torna d’inverno: quattro concerti per la 17ª edizione del Festival Winter Classic & JazzPozzuoli si prepara a riscoprire il fascino del jazz con quattro imperdibili concerti, pronti a inaugurare la 17ª edizione del Festival Winter Classic & Jazz.
Leggi anche: Jazz senza confini ai piedi del Vesuvio: grandi nomi internazionali al DiVino Jazz Festival 2025Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Con le Poke Stories Rai torna a Umbria Jazz; Poke stories (Rai 5) incontra il jazz; Direttore Rai Umbria, 'collaborazione culturale con Umbria jazz'; Clamoroso/ Il tam tam rulla: l’ottimo direttore di Umbria Jazz Piccinelli pronto a lasciare alla vigilia della manifestazione.
Umbria Jazz 2026: all'Arena Santa Giuliana il mito di Gilberto GilGilberto Gil non è soltanto un mito della Musica Popolare Brasiliana, che ha contribuito a portare a livelli artistici di assoluta eccellenza, ma una leggenda della musica del mondo. Un dono speciale ... perugiatoday.it
Umbria jazz 2026, all’Arena torna Gilberto Gil con la band composta da figli e nipotiGilberto Gil e i Gilsons saranno in concerto venerdì 10 luglio all’Arena Santa Giuliana di Perugia, nell’ambito di Umbria Jazz 2026; edizione che, come reso noto martedì, sarà chiusa da Elvis Costello ... umbria24.it
Inizia questa notte "Poke Stories", il viaggio di Rai5 attraverso le storie e la musica dell'ultima edizione di Umbria Jazz Winter. La prima puntata è dedicata alle emozioni uniche di una serata indimenticabile: i "3 together", un trio d'eccezione formato da Stefano facebook
Umbria Jazz continua a raccontare la grande musica internazionale: il 10 luglio, all’Arena Santa Giuliana, una serata che unisce radici e cultura brasiliana @UmbriaJazz_OFC #umbriajazz2026 #uj2026 #perugia x.com