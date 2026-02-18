Umbria Jazz 2026 il festival del teatro Morlacchi è pronto

Il teatro Morlacchi si prepara ad accogliere il suo appuntamento con Umbria Jazz 2026, dopo aver ricevuto un finanziamento che ha permesso di ampliare la programmazione musicale. La rassegna nel cuore del festival metterà in scena le performance più attese del panorama jazz mondiale, attirando appassionati da ogni parte. Quest’anno, il cartellone si arricchisce di artisti di fama, pronti a conquistare il pubblico con concerti esclusivi.

Annunciato il cartellone di concerti dedicati ai "puristi". E non solo Un festival nel festival. Il cartellone di Umbria Jazz “riservato” al teatro Morlacchi vedrà esibirsi quanto di meglio la scena jazz internazionale offre in questo momento. Si comincia il 4 luglio con un doppio appuntamento con Paolo Fresu nella doppia veste di musicista e narratore di “Kind of Miles”, spettacolo teatrale e concerto nello stesso tempo. Nell’anno del centenario della nascita di Miles Davis, Fresu riflette, racconta, evoca quella che resta una delle figure fondamentali della musica del Novecento. Non solo del jazz.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Pozzuoli, il jazz torna d’inverno: quattro concerti per la 17ª edizione del Festival Winter Classic & JazzPozzuoli si prepara a riscoprire il fascino del jazz con quattro imperdibili concerti, pronti a inaugurare la 17ª edizione del Festival Winter Classic & Jazz.

