Umberto I di Nocera | 10 interventi di Chirurgia Robotica per il 2026 previsti 250

Umberto I di Nocera ha avviato l’attività di Chirurgia Robotica il 26 febbraio, a causa della crescente domanda di interventi meno invasivi. In meno di un anno, sono stati completati 110 interventi, di cui 80 dalla UOC di Urologia guidata da Roberto Sanseverino. La chirurgia robotica permette operazioni più precise e riduce i tempi di recupero dei pazienti. Per il 2026, il reparto punta a raggiungere i 250 interventi annuali, rafforzando così l’offerta sanitaria locale. La strada verso un servizio più avanzato è già tracciata.

Ha preso il via l'attività di Chirurgia Robotica presso il PO di Nocera Inferiore "Umberto I" il 26 febbraio: in undici mesi sono stati eseguiti 110 interventi chirurgici, di cui 80 eseguiti dalla UOC di Urologia di Nocera (73%) di Roberto Sanseverino, 17 dalla UOC di Ginecologia di Nocera (15% circa) di Carlo Carravetta e 13 dalla UOC di Chirurgia Generale di Nocera e dalla UOC di Chirurgia Oncologica di Pagani (12% circa), di Renato Meccariello e Antonio Miro. La chirurgia robotica è una modalità chirurgica nascente presso l'ASL Salerno, e i successi riscontrati quest'anno sono stati realizzati anche con il supporto del Servizio di Anestesia e Rianimazione (con un gruppo di colleghi formati e dedicati alla metodica) e la efficace collaborazione del personale del comparto sanitario e dei ferristi dedicati.

