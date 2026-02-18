Ultra-processati | studio USA rivela dipendenza simile al tabacco serve regolamentazione più severa

Ultra-Processati: la Dipendenza Come da Sigarette, un Allarme dalla Scienza Americana. Un nuovo studio condotto da ricercatori delle università di Michigan, Duke e Harvard rivela una preoccupante analogia tra i cibi ultra-processati e le sigarette: entrambi sono progettati per creare dipendenza, sfruttando meccanismi biologici simili e spingendo al consumo eccessivo. La ricerca, pubblicata a febbraio 2026 sulla rivista *Milbank Quarterly*, suggerisce che una regolamentazione più severa, sul modello di quella imposta al tabacco, potrebbe essere necessaria per proteggere la salute pubblica. L'Ingegneria del Desiderio: Come l'Industria Alimentare Manipola il Nostro Cervello.