Studio shock | alimenti ultra-processati fanno male come le sigarette

Uno studio recente lancia l’allarme sugli alimenti ultra-processati. Secondo i ricercatori, questi cibi industriali sono molto più di semplici cibi: sono prodotti studiati apposta per stimolare il nostro organismo, rendendoci più dipendenti. La ricerca sostiene che, sotto certi aspetti, il loro effetto è paragonabile a quello delle sigarette, e questo apre una domanda importante sui rischi per la salute.

I cibi industriali ultra-processati non possono più essere considerati semplicemente alimenti. Secondo un numero crescente di studi scientifici, si tratta piuttosto di prodotti altamente ingegnerizzati, progettati con estrema precisione per massimizzare il rinforzo biologico e psicologico e favorire un consumo abituale, spesso incontrollato. Non è un caso se la loro diffusione è accompagnata da strategie di marketing aggressive, studiate per aumentare l’attrattiva del prodotto, aggirare o indebolire la regolamentazione e, soprattutto, plasmare la percezione del pubblico. Il risultato è un’offerta alimentare che appare innocua, familiare e conveniente, ma che nasconde meccanismi molto più complessi. 🔗 Leggi su Cibosia.it

Gli alimenti ultra-processati sono prodotti industriali studiati per favorire il consumo, spesso a discapito del valore nutrizionale.

