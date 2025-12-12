WWE | In arrivo il primo PLE della storia in Italia nel 2026! La data prevista è il 31 maggio

Nel 2026, l’Italia ospiterà il suo primo Premium Live Event (PLE) WWE, previsto per il 31 maggio. Dopo aver accolto numerosi eventi live e puntate di SmackDown, i fan italiani attendono con entusiasmo questa storica ricorrenza, che segnerà un nuovo traguardo per la WWE nel nostro paese.

Lo abbiamo chiesto a gran voce quando la WWE è venuta in Italia, prima con i live event, poi con le puntate di SmackDown. Lo hanno detto i protagonisti, da Triple H a Cody Rhodes, passando per Nick Khan in una recente intervista di settembre, che l'Italia per quanto mostrato in quegli show avrebbe meritato un PLE al pari di Francia e Germania e così, salvo sorprese, nel 2026 arriverà il primo storico PLE nello stivale. A darne notizia, dopo giorni in cui i rumors si erano intensificati anche qui da noi in Italia, è stato il portale Fightful Select che ha confermato anche la probabile data. Una data da segnare sul calendario.