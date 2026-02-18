È ufficiale Davide Ballardini è il nuovo allenatore dell' Avellino

Davide Ballardini è il nuovo allenatore dell’Avellino dopo aver firmato il contratto ieri. La decisione è stata presa per rafforzare il team e migliorare la posizione in classifica. Ballardini ha già iniziato a lavorare con i giocatori, pianificando le prossime sessioni di allenamento. I tifosi attendono con entusiasmo gli sviluppi della squadra sotto la sua guida. La società ha scelto un tecnico con una lunga esperienza in Serie B. La prima partita ufficiale con lui in panchina si avvicina.

Lo staff tecnico di mister Ballardini sarà composto dal viceallenatore Carlo Regno e dal collaboratore tecnico Roberto Beni L’Us Avellino 1912 è lieta di comunicare di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra a mister Davide Ballardini. Nato a Ravenna il 6 gennaio 1964, ha iniziato la carriera di allenatore nei settori giovanili di Cesena, Ravenna, Milan e Parma. Nel corso della sua lunga esperienza da tecnico ha guidato le prime squadre di Sambenedettese, Cagliari, Pescara, Palermo, Lazio, Genoa, Bologna, Cremonese e Sassuolo. In totale per lui 336 panchine professionistiche.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

