Von der Leyen | Ue sia pronta difendersi

Ursula von der Leyen ha sottolineato l'importanza di rafforzare la capacità di difesa dell'Unione Europea, affermando che la responsabilità per la sicurezza europea è ora un dovere imprescindibile. In un contesto di crescenti minacce globali, la Commissione invita l'UE a prepararsi adeguatamente a difendersi, sottolineando che questa non è più una scelta, ma un obbligo.

10.23 "L'Europa deve essere responsabile della propria sicurezza. Questa non è più un'opzione. E' un obbligo". Così la presidente della Commissione europea, von der Leyen,parlando alla plenaria di Strasburgo, in vista del Consiglio Ue. "Dobbiamo sviluppare e implementare nuove capacità per poter combattere una moderna guerra ibrida", avverte. "Noi europei dobbiamo difenderci".Poi:"Prossimi giorni cruciali sui fondi a Kiev" e ora dovremo decidere.Proposte al vertice "due opzioni, una basata sugli asset e una sui prestiti dell'Ue". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

