Von der Leyen | Ue investe in Groenlandia

La Commissione europea annuncia un consistente aumento degli investimenti in Groenlandia, confermando l’importanza strategica della regione. Pur mantenendo un approccio dialogante con gli Stati Uniti, l’UE si prepara a intervenire in modo coordinato qualora fosse necessario. Questa decisione riflette l’attenzione crescente verso le risorse e le opportunità offerte dalla Groenlandia, in un contesto di crescente interesse globale per il territorio.

11.00 "Massiccio aumento di investimenti Ue in Groenlandia. Con Usa preferiamo il dialogo, ma siamo preparati ad agire uniti". Così von der Leyen, presidente della Commissione europea, parlando in Aula a Strasburgo: "La Groenlandia è patria di un popolo libero e sovrano,le minacce tariffarie un errore",aggiunge. Serve "un nostro approccio strategico": stiamo lavorando su un pacchetto a sostegno della sicurezza artica",ha spiegato. Poi,"rafforzare i nostri accordi di sicurezza con partner come Regno Unito,Canada,Norvegia, Islanda e altri.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Groenlandia: Von der Leyen, 'fondi Ue per 530 milioni'La Commissione europea ha annunciato un finanziamento di 530 milioni di euro destinato alla Groenlandia, sottolineando il rispetto per l’autonomia dell’isola.

Groenlandia, Von der Leyen: Ue difenderà unita propria sovranitàLa presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha riaffermato l’impegno dell’Unione Europea a difendere la propria sovranità e integrità territoriale, fondamentali nel diritto internazionale.

