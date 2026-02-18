UE il 26 febbraio summit con i Paesi del confine Est

Il 26 febbraio si svolge un vertice tra i paesi dell’Europa dell’Est, a causa delle tensioni lungo i confini orientali dell’Unione Europea. Raffaele Fitto, vicepresidente della Commissione, ha annunciato l’incontro, che coinvolgerà le regioni vicine a Russia, Bielorussia e Ucraina. Durante la riunione, si discuterà di questioni di sicurezza e aiuti economici per queste aree.

Il 26 febbraio si terrà una conferenza ad alto livello per le regioni del confine orientale UE. Lo ha annunciato il vicepresidente della Commissione Europea, Raffaele Fitto, presentando la strategia UE dedicata ai territori al confine con Russia, Bielorussia e Ucraina. "Ringrazio la presidente von der Leyen per aver accettato di inaugurare questa iniziativa, cui parteciperanno i primi ministri e i ministri degli Stati membri interessati", ha sottolineato. L'articolo proviene da Ildenaro.it.