Ucraina, pre-summit Ue con 20 paesi. Europa spaccata anche su competitività

Questa mattina a Bruxelles si sono riuniti 20 paesi europei per un vertice informale sui temi dell’Ucraina. Draghi ha ribadito l’urgenza di adottare misure economiche condivise, mentre le tensioni tra i Paesi sull’approccio alla questione continuano a dividere l’Europa.

Ucraina, filo rosso del vertice informale dei 27 Paesi dell'Unione in Belgio. Centrali le parole di Mario Draghi sull'urgenza di misure economiche comuni. In mattinata pre-vertice tra 20 Paesi, inclusa l'Italia, sui nodi dell'Europa, a partire dal sostegno a Kiev. Posizioni anche molto distanti. Servizio di Massimiliano Cochi

Questa mattina si è svolto un incontro informale tra i rappresentanti di Italia, Germania e Belgio per discutere di competitività.

Oggi al castello di Alden Biesen, vicino a Maastricht, prende il via il vertice informale dell’Unione Europea sulla competitività.

