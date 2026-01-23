Groenlandia in corso a Bruxelles il summit del Consiglio Ue

È in corso a Bruxelles un summit del Consiglio Europeo dedicato alle relazioni con gli Stati Uniti. L'incontro, che rientra in un contesto informale e straordinario, riunisce i rappresentanti dei paesi membri dell’Unione Europea per discutere questioni di rilievo internazionale. L’obiettivo è approfondire le strategie comuni e rafforzare la collaborazione tra le due entità in un momento di complessità geopolitica.

(Adnkronos) – Il Consiglio Europeo informale e straordinario sulle relazioni con gli Usa è in corso a Bruxelles. All'inizio dei lavori il presidente Antonio Costa ha trasmesso, per conto di tutti i leader, un messaggio di condoglianze al premier spagnolo Pedro Sanchez, per le vittime degli incidenti ferroviari avvenuti nei giorni scorsi in Spagna.

