UcrainaWitkoff | progressi significativi

Witkoff ha annunciato che i negoziati tra Ucraina e Russia hanno portato a avanzamenti concreti, grazie anche alla mediazione degli Stati Uniti. Durante le discussioni, le parti hanno trovato punti di accordo su alcune questioni chiave, aprendo la strada a possibili sviluppi futuri. Un rappresentante ha riferito che i colloqui sono stati caratterizzati da un clima più collaborativo rispetto alle occasioni precedenti.

Ucraina: Witkoff, 'notevoli progressi, resta solo un punto da risolvere'Durante il Forum di Davos, Witkoff ha affermato che i negoziati per risolvere il conflitto in Ucraina hanno fatto progressi significativi, lasciando ancora un aspetto da definire.

