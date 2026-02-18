UcrainaWitkoff | progressi significativi

Da servizitelevideo.rai.it 18 feb 2026

Witkoff ha annunciato che i negoziati tra Ucraina e Russia hanno portato a avanzamenti concreti, grazie anche alla mediazione degli Stati Uniti. Durante le discussioni, le parti hanno trovato punti di accordo su alcune questioni chiave, aprendo la strada a possibili sviluppi futuri. Un rappresentante ha riferito che i colloqui sono stati caratterizzati da un clima più collaborativo rispetto alle occasioni precedenti.

