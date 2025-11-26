Ucraina Trump | Progressi per pace E invia Witkoff a Mosca

L'inviato statunitense Steve Witkoff incontrerà il presidente russo Vladimir Putin la prossima settimana a Mosca per discutere un piano per trovare una via d'uscita dalla guerra in Ucraina. Lo ha dichiarato il presidente americano Donald Trump, accennando anche alla possibile presenza del genero. "Steve Witkoff andrà, forse con Jared (Kushner). Non sono sicuro che Jared andrà, ma è coinvolto nel processo, è un tipo intelligente, e incontreranno il presidente Putin, credo, la prossima settimana a Mosca", ha detto l'inquilino della Casa Bianca parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One diretto in Florida. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ucraina, Trump: "Progressi per pace". E invia Witkoff a Mosca

