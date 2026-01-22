Durante il Forum di Davos, Witkoff ha affermato che i negoziati per risolvere il conflitto in Ucraina hanno fatto progressi significativi, lasciando ancora un aspetto da definire. La situazione continua a evolversi, e le discussioni si concentrano su un punto fondamentale per raggiungere una soluzione duratura. Questi sviluppi rappresentano un passo importante nel processo di pace, anche se alcune questioni rimangono ancora irrisolte.

Davos, 22 gen. (AdnkronosAfp) - I negoziati volti a porre fine a quasi quattro anni di combattimenti in Ucraina hanno compiuto "notevoli progressi" e resta solo un punto da risolvere. Lo ha dichiarato l'inviato americano Steve Witkoff prima di recarsi a Mosca. "Penso che rimanga solo un punto da risolvere, abbiamo discusso diverse versioni di questo punto, e ciò significa che può essere risolto. Quindi, se entrambe le parti vogliono risolverlo, lo risolveremo", ha dichiarato Witkoff, senza fornire ulteriori dettagli, durante un evento organizzato dall'Ucraina a margine del Forum economico di Davos. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ucraina: Witkoff, 'notevoli progressi, resta solo un punto da risolvere'

Ucraina, oggi nuovo vertice a Berlino. Witkoff: “Molti progressi con Zelensky”Oggi si svolge un nuovo vertice a Berlino tra rappresentanti internazionali e Ucraina, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo e trovare soluzioni per porre fine al conflitto.

