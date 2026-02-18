Ucraina Zelensky pessimista | La Russia sta cercando di trascinare i negoziati

Volodymyr Zelensky afferma che la Russia cerca di ostacolare i negoziati di pace. Secondo il presidente ucraino, Mosca sta facendo di tutto per mettere in difficoltà il percorso diplomatico, rallentando le discussioni e chiedendo condizioni che Kiev rifiuta. Zelensky critica anche le mosse di Mosca durante le ultime settimane, ritenendo che siano un tentativo di guadagnare tempo e indebolire l’Ucraina.

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, accusa la Russia di voler rallentare il percorso negoziale. In un messaggio pubblicato su Telegram, il leader di Kiev ha parlato di incontri "davvero difficili", sostenendo che Mosca starebbe cercando di trascinare le trattative, che "potrebbero già essere giunte alla fase finale". Zelensky ha riferito di aver incontrato il team dei negoziatori ucraini, ai quali avrebbe assegnato "un compito chiaro": fare tutto il possibile per garantire che i colloqui restino efficaci e per aumentare le possibilità di una soluzione pacifica del conflitto. Le dichiarazioni arrivano in una fase delicata del confronto diplomatico, mentre la comunità internazionale continua a seguire con attenzione gli sviluppi dei negoziati.