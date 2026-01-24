Ucraina-Russia concluso il secondo round di negoziati Zelensky | Colloqui costruttivi

Si è concluso il secondo round di negoziati tra Ucraina e Russia ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Zelensky ha commentato i colloqui come costruttivi, evidenziando un avanzamento nel confronto tra le parti. Le discussioni proseguono con l’obiettivo di trovare soluzioni condivise e ridurre le tensioni nella regione. Restano da monitorare eventuali sviluppi e risultati concreti di questa fase delle trattative.

Ucraina-Russia, si è concluso poco fa il secondo round di negoziati ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. A confermarlo sono stati rappresentanti sia di Kiev sia di Mosca, citati dai media internazionali. Secondo quanto riferito dall’agenzia russa Tass, i negoziatori russi hanno fatto rientro nei rispettivi hotel al termine della giornata di colloqui. Mosca: «Incontro non infruttuoso, possibili nuovi colloqui». Da parte russa il bilancio viene definito positivo. «Non si può dire che l’incontro sull’Ucraina ad Abu Dhabi sia stato infruttuoso, anzi ci sono stati dei risultati », ha dichiarato una fonte alla Tass. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

La delegazione ucraina ha concluso a Abu Dhabi il secondo round di negoziati, definendoli "costruttivi".

A Miami si sono svolti colloqui tra rappresentanti di Mosca e degli Stati Uniti sul conflitto ucraino.

