Ucraina seconda giornata di trattative a Ginevra | focus su sicurezza e territori

Oggi, mercoledì 18 febbraio, le trattative a Ginevra tra Russia, Ucraina e Stati Uniti continuano, dopo che il conflitto ha causato danni alle infrastrutture civili nel sud del paese. I rappresentanti cercano di trovare un accordo su sicurezza e territori, sperando di evitare un’escalation militare. La presenza di mediatori internazionali si fa più intensa mentre le parti discutono davanti a un tavolo apparecchiato in modo semplice.

(Adnkronos) – Entrano nel vivo oggi, mercoledì 18 febbraio, in questa seconda giornata i colloqui a Ginevra tra Russia, Ucraina e Stati Uniti. Prosegue il dialogo per avvicinare la fine della guerra, mentre si avvicina il quarto anno dall'inizio dell'invasione ordinata da Vladimir Putin e cominciata il 24 febbraio 2022.