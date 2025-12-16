Diretta | Altolà di Mosca sulle trattative | No a truppe Nato in Ucraina e nessuna concessione su territori
La Russia rafforza la sua posizione nelle negoziazioni sull’Ucraina, respingendo categoricamente la presenza di truppe NATO nel paese e confermando l’assenza di concessioni sui territori occupati. Le dichiarazioni di Mosca segnano un deciso inasprimento dello scontro diplomatico, evidenziando la volontà di mantenere ferme le proprie posizioni senza aperture a compromessi.
La Russia alza il livello dello scontro diplomatico sull’Ucraina, escludendo in modo netto qualunque presenza di truppe Nato sul terreno e ribadendo l’assenza di margini di compromesso sui territori occupati. Parole che arrivano mentre in Europa crescono le fratture politiche: Viktor Orban denuncia il rischio di un’escalation e accusa Bruxelles di voler imporre nuovi prestiti comuni per finanziare la guerra. Intanto Volodymyr Zelensky è in Olanda, dove rilancia il fronte dei risarcimenti internazionali a Kiev e rafforza il sostegno politico occidentale, in un contesto segnato anche da nuovi episodi di tensione militare attorno a Mosca. Ilgiornale.it
Witkoff snobba Zelensky, torna direttamente a Washington. Salta l’incontro: «L’ha promesso a Putin». Le trattative a Mosca e i punti – La diretta - È la Tass a parlare di una promessa che Witkoff e Kushner avrebbero fatto al presidente russo. msn.com
