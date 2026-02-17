Russia e Ucraina colloqui a Ginevra | Qui oggi si parlerà dei territori

La Russia e l’Ucraina si incontrano a Ginevra perché vogliono discutere dei territori contesi. La tensione tra i due paesi ha portato a questa riunione, che si svolge sotto un cielo grigio e con una leggera pioggia. Nelle strade della città, i negozi sono chiusi e pochi passanti camminano in silenzio, mentre le delegazioni si preparano a parlare di confini e di nuovi accordi possibili.

Cieli grigi e pioggia sottile accompagnano la vigilia dei colloqui trilaterali per la pace in Ucraina a Ginevra, ma in città non si respira l'atmosfera delle grandi occasioni. Nessuna bandiera straniera sul Pont du Mont-Blanc, nessun cordone di sicurezza straordinario tra le vie del centro storico. Un contrasto evidente con quanto accadde cinque anni fa, quando il vertice tra Vladimir Putin e Joe Biden trasformò la città svizzera in una zona blindata. Quello fu il primo e ultimo incontro tra i due leader: pochi mesi dopo, Mosca avrebbe lanciato l'offensiva militare contro Kiev. Oggi, invece, il clima appare più sobrio, quasi sospeso.