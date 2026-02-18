Ucraina negoziati difficili tra Kiev e Mosca Zelensky | non c’è intesa

Il presidente Zelensky ha annunciato che non si è trovata un accordo tra Ucraina e Russia durante i negoziati recenti. La causa principale sono le divergenze sulle questioni territoriali e le condizioni di pace. Le delegazioni si sono incontrate a poche settimane dalla ripresa dei combattimenti nel Donbass, ma le trattative si sono rivelate complicate e senza risultati concreti. Zelensky ha dichiarato che le parti continuano a discutere, anche se le differenze restano profonde. La tensione tra i due paesi resta alta.

La guerra in Ucraina: negoziati difficili tra Kiev e Mosca. “Non c’è intesa sulle questioni chiave”, ha detto il presidente Zelensky. Il servizio di Vito D’Ettorre. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Ucraina, negoziati difficili tra Kiev e Mosca. Zelensky: non c’è intesa

