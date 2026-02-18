Ucraina negoziati difficili tra Kiev e Mosca Zelensky | non c’è intesa

La guerra in Ucraina: negoziati difficili tra Kiev e Mosca. “Non c’è intesa sulle questioni chiave”, ha detto il presidente Zelensky. Il servizio di Vito D’Ettorre. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Ucraina, Zelensky: “Putin non si ferma con baci o fiori”. Rubio: “Usa unici in grado di portare Mosca e Kiev a tavolo negoziati”Il presidente ucraino Zelensky ha accusato Putin di non fermarsi con gesti simbolici come baci o fiori, sottolineando che Mosca continua le sue azioni offensive.

Stallo sui negoziati in Ucraina, Mosca frena sulla telefonata Zelensky-Putin: «Pace? Ci sono punti spinosi. Niente tregua con Kiev nel Donbass»Le negoziazioni tra le parti coinvolte in Ucraina restano in fase di stallo, con Mosca che ha respinto la proposta di una telefonata tra Zelensky e Putin.

Conclusi i negoziati Ucraina Russia. Mosca: Una tregua per vedere Kiev che si riarma? Non siamo idiotiIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato la Russia di cercare di trascinare i negoziati. Su Telegram ha scritto: Ieri ci sono stati degli incontri davvero difficili e possiamo affermare ... blitzquotidiano.it

Negoziati Ucraina-Russia-USA a Ginevra: come sono andati/ Zelensky: Irrisolti i nodi più importantiSi è chiuso il secondo round di negoziati tra Russia e Ucraina a Ginevra: ecco come sono andati in vista dell'accordo per la pace ... ilsussidiario.net

Guerra in Ucraina, finiti a Ginevra i negoziati trilaterali con Russia e Usa: posizioni divergenti su Donbas, cessate il fuoco ancora lontano L'accordo sul monitoraggio Usa, ma i combattimenti proseguono Leggi l’articolo completo di Antonio Giordano al link nel facebook

#Ucraina, #Umerov: nei negoziati a #Ginevra "ci sono stati progressi" x.com