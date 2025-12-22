Ucraina Mosca denuncia | Progressi al rallentatore nei negoziati qualcuno vuole sabotarli
La Russia ha segnalato "lenti progressi" nei negoziati con gli Stati Uniti per porre fine alla guerra in Ucraina, denunciando al contempo i "tentativi malevoli" di alcuni paesi di far fallire i colloqui. "Si osservano progressi lenti. Questi sono accompagnati da tentativi estremamente dannosi e da parte di un influente gruppo di Stati volti a sabotare questi sforzi e a far deragliare il processo diplomatico", ha dichiarato il viceministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov. "Invitiamo l'amministrazione americana a opporsi più attivamente a questa situazione. Siamo pronti a continuare a lavorare nel quadro stabilito ad Anchorage. 🔗 Leggi su Iltempo.it
