La Russia ha segnalato "lenti progressi" nei negoziati con gli Stati Uniti per porre fine alla guerra in Ucraina, denunciando al contempo i "tentativi malevoli" di alcuni paesi di far fallire i colloqui. "Si osservano progressi lenti. Questi sono accompagnati da tentativi estremamente dannosi e da parte di un influente gruppo di Stati volti a sabotare questi sforzi e a far deragliare il processo diplomatico", ha dichiarato il viceministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov. "Invitiamo l'amministrazione americana a opporsi più attivamente a questa situazione. Siamo pronti a continuare a lavorare nel quadro stabilito ad Anchorage. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ucraina, Mosca denuncia: "Progressi al rallentatore nei negoziati, qualcuno vuole sabotarli"

Leggi anche: Ucraina, Putin: “Ue non collabora, con Usa progressi nei negoziati” – La diretta

Leggi anche: Ucraina, svolta nei negoziati: "Kiev accetta la bozza concordata con gli Usa". Gelo da Mosca | Le esche con cui Putin vuole bloccare i fondi

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Le notizie di lunedì 15 dicembre sul conflitto in Ucraina; Guerra ucraina, via libera dell'Ue al blocco indeterminato degli asset russi. Trump: «Abbiamo fatto molti progressi sul conflitto...; Mosca: «Presto ritorsioni per congelamento asset». Axios: «Usa pronti a garanzia sull'articolo 5 Nato»; Progressi sulle garanzie per l’Ucraina, Trump: “Pace mai così vicina”.

Mosca affossa l’ipotesi di un trilaterale con Usa e Ucraina, ma Putin è pronto a dialogare con Macron. Kiev: «50 civili rapiti» - L’ipotesi di un incontro a tre rappresentanti russi, statunitensi e ucraini "non è finora stata discussa seriamente", ha detto il consigliere ... editorialedomani.it