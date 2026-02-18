Ucraina a Ginevra proseguono i negoziati Zelensky | Ieri colloqui davvero difficili
Il presidente Zelensky ha dichiarato che ieri i colloqui tra Ucraina, Russia e Stati Uniti sono stati molto difficili. La riunione si svolge a Ginevra, in Svizzera, e oggi continua con incontri a porte chiuse. I negoziati sono stati caratterizzati da tensioni e discussioni intense, mentre i rappresentanti cercano di trovare un punto di accordo. Gli incontri si tengono in un clima di grande riservatezza, lontano dai riflettori pubblici.
Il secondo giorno di negoziati a Ginevra, in Svizzera, tra Ucraina, Russia e Stati Uniti è iniziato a porte chiuse. Lo riferisce una fonte all’agenzia Tass. I negoziati si stanno svolgendo presso l’InterContinental Hotel. Ieri si è svolta la prima giornata di sei ore di consultazioni nei formati Russia-Usa, Russia-Ucraina e Russia-Usa-Ucraina. La delegazione russa è guidata dal Consigliere presidenziale Vladimir Medinsky. Gli aggiornamenti in diretta Inizio diretta: 180226 11:10 Fine diretta: 180226 23:00 11:17 180226 Mosca: "A breve nuovo round negoziati" Il prossimo incontro per la risoluzione del conflitto in Ucraina “avrà luogo presto”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Ucraina, raid della Russia mentre a Ginevra proseguono i colloquiLa Russia ha colpito l’Ucraina con un attacco aereo durante la notte, mentre a Ginevra continuano i negoziati tra Kiev e Mosca, mediati dagli Stati Uniti, per cercare di fermare quattro anni di guerra.
Ucraina: a Ginevra colloqui difficili per la pace. Donbass nodo cruciale tra concessioni e garanzie di sicurezza.A Ginevra, i colloqui tra Russia, Ucraina e Stati Uniti si sono rivelati molto tesi, a causa delle intense divergenze sul futuro del Donbass.
Argomenti discussi: Ucraina-Russia, negoziati 'con lite': oggi colloqui decisivi, ultima chance; Ginevra: proseguono i negoziati tra Kiev e Mosca; Ucraina-Russia e Iran, oggi giornata di colloqui incrociati con gli Usa a Ginevra; Ucraina, via a nuovo round negoziale a Ginevra.
Ucraina, raid della Russia mentre a Ginevra proseguono i colloqui
Raid notturno della Russia sull'Ucraina con un missile balistico e 126 droni: morti e feriti. Zelensky accusa Mosca mentre a Ginevra proseguono i colloqui con la mediazione Usa
Ginevra: proseguono i negoziati tra Kiev e Mosca
Proseguono a Ginevra i negoziati tra Ucraina e Russia nel tentativo di avviare un percorso concreto verso la fine del conflitto
