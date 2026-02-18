Ucraina | a Ginevra colloqui difficili per la pace Donbass nodo cruciale tra concessioni e garanzie di sicurezza

Ginevra al Centro della Diplomazia: Colloqui Tesi per la Pace in Ucraina. Ginevra è nuovamente il fulcro della diplomazia internazionale, con colloqui “molto tesi” tra delegazioni di Russia, Ucraina e Stati Uniti ripresi oggi, 18 febbraio 2026. L’obiettivo è trovare una via d’uscita a un conflitto che perdura da quattro anni, basandosi su un piano statunitense che prevede possibili concessioni territoriali ucraine in cambio di garanzie di sicurezza occidentali, con il Donbass che resta il principale punto di contesa. Consiglieri di Germania, Francia, Regno Unito e Italia sono presenti per consultazioni parallele.🔗 Leggi su Ameve.eu

Zelesnky: “Colloqui costruttivi sulle garanzie di sicurezza”. Resta il nodo Donbass. La Casa Bianca: Trump frustrato, vuole azioniIl presidente ucraino Zelensky ha dichiarato di aver avuto colloqui costruttivi sulle garanzie di sicurezza, evidenziando ancora il nodo irrisolto del Donbass.

Ucraina, Zelensky: “Colloqui a Miami la prossima settimana, affronteremo il nodo Donbass. Trump vuole pace entro l’estate”Zelensky annuncia incontri a Miami la prossima settimana, dove discuterà il nodo Donbass.

L’inviato Usa Witkoff: Progressi significativi nei colloqui trilaterali con Ucraina e Russia a GinevraRoma, 18 feb. (askanews) – L’inviato americano Steve Witkoff ha riferito di progressi significativi nei colloqui trilaterali con Russia e Ucraina tenuti a Ginevra. Il successo del presidente Trump ... askanews.it

Inviati privati guidano i negoziati su Iran e Ucraina a GinevraGli inviati presidenziali Steve Witkoff e Jared Kushner stanno guidando i colloqui indiretti con l'Iran e le trattative trilaterali su Ucraina e Russia a Ginevra; emergono possibili aperture ma anche ... notizie.it

