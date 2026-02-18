ucraina raid della russia mentre a ginevra proseguono i colloqui

La Russia ha colpito l’Ucraina con un attacco aereo durante la notte, mentre a Ginevra continuano i negoziati tra Kiev e Mosca, mediati dagli Stati Uniti, per cercare di fermare quattro anni di guerra. Un missile ha danneggiato un quartiere residenziale, causando danni e paura tra i civili.

(Adnkronos) – La Russia lancia un attacco aereo notturno contro l’Ucraina, mentre a Ginevra proseguono i colloqui tra Kiev e Mosca, con la mediazione degli Stati Uniti, per cercare di trovare una via d’uscita a quattro anni di combattimenti. La forza aerea ucraina ha reso noto oggi, mercoledì 18 febbraio, che le forze russe hanno lanciato un missile balistico e 126 droni, ma che le unità di difesa aerea ucraine sono riuscite ad abbattere 100 dei velivoli senza pilota. Due persone sono state uccise, ha reso noto il servizio di emergenza statale dell’Ucraina, dichiarando che una donna di 48 anni è morta e 7 persone sono rimaste ferite dopo un attacco a Zaporizhia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

