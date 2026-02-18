Ucraina raid della Russia mentre a Ginevra proseguono i colloqui
La Russia ha colpito l’Ucraina con un attacco aereo durante la notte, mentre a Ginevra continuano i negoziati tra Kiev e Mosca, mediati dagli Stati Uniti, per cercare di fermare quattro anni di guerra. Un missile ha danneggiato un quartiere residenziale, causando danni e paura tra i civili.
(Adnkronos) – La Russia lancia un attacco aereo notturno contro l’Ucraina, mentre a Ginevra proseguono i colloqui tra Kiev e Mosca, con la mediazione degli Stati Uniti, per cercare di trovare una via d’uscita a quattro anni di combattimenti. La forza aerea ucraina ha reso noto oggi, mercoledì 18 febbraio, che le forze russe hanno lanciato un missile balistico e 126 droni, ma che le unità di difesa aerea ucraine sono riuscite ad abbattere 100 dei velivoli senza pilota. Due persone sono state uccise, ha reso noto il servizio di emergenza statale dell’Ucraina, dichiarando che una donna di 48 anni è morta e 7 persone sono rimaste ferite dopo un attacco a Zaporizhia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Ginevra, al via colloqui tra Russia e Ucraina per un accordo di paceA Ginevra, Vladimir Medinsky e Rustem Umerov si sono incontrati per discutere di un possibile accordo di pace tra Russia e Ucraina, dopo quasi quattro anni di conflitto.
Russia e Ucraina, colloqui a Ginevra: “Qui oggi si parlerà dei territori”La Russia e l’Ucraina si incontrano a Ginevra perché vogliono discutere dei territori contesi.
News - Ucraina, ‘accordo di pace’ vicino Cosa c’e davvero dietro la notizia 25/11/2025
Argomenti discussi: Ucraina-Usa-Russia a Ginevra, con gli europei. Raid di Mosca, ma Kiev riconquista terreno (di L. Santucci); Ucraina-Russia news oggi: Trump ha tradito Putin, l'accusa di Mosca; Cremlino: negoziati Russia-Ucraina-Usa a Ginevra il 17 e 18 febbraio; Ucraina, l’arma del freddo per fiaccare la popolazione.
Ucraina, raid della Russia mentre a Ginevra proseguono i colloquiRaid notturno della Russia sull’Ucraina con un missile balistico e 126 droni: morti e feriti. Zelensky accusa Mosca mentre a Ginevra proseguono i colloqui con la mediazione Usa ... adnkronos.com
Guerra Ucraina Russia, colloqui 'tesi' Usa-Kiev-Mosca: riprendono oggi. LIVEColloqui molto tesi ma destinati a proseguire. Le trattative tra delegazioni di Russia e Ucraina, sotto mediazione Usa, sono in corso a Ginevra per cercare una via d'uscita a 4 anni di guerra. I con ... tg24.sky.it
Ucraina-Usa-Russia a Ginevra, con gli europei. Raid di Mosca, ma Kiev riconquista terreno (di L. Santucci) x.com
#TG2000 -Per l’Ucraina è stata una notte difficile. Non si fermano i raid contro le città del paese invaso. La Polonia chiude due aeroporti. #17febbraio #Ucraina #Kharkiv #Putin #Kiev #Zelensky #Odessa #Zaporizhzhia #Russia #Dnipropetrovsk #Donbass #Ru facebook