Zelesnky | Colloqui costruttivi sulle garanzie di sicurezza Resta il nodo Donbass La Casa Bianca | Trump frustrato vuole azioni

Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato di aver avuto colloqui costruttivi sulle garanzie di sicurezza, evidenziando ancora il nodo irrisolto del Donbass. La Casa Bianca riferisce che Trump si sente frustrato e desidera azioni rapide, senza vincoli di tempo o ultimatum per un accordo di pace, mentre il conflitto continua a rappresentare una sfida centrale.

“Non c’erano vincoli specifici di date, ultimatum per un accordo di pace che ponga fine al conflitto. Ma gli Stati Uniti davvero volevano, e forse vogliono ancora, avere una comprensione piena entro Natale del punto a cui siamo con questo accordo”. Così Volodomyr Zelensky parlando con i giornalisti dopo aver presentato agli Stati Uniti un piano di pace rivisto. Secondo l’agenzia Ukrinform la versione consegnata ieri agli Usa rifletteva il punto di vista ucraino ma conteneva anche questioni europee. Il presidente ucraino ha poi riferito di “colloqui costruttivi e approfonditi” con gli Stati Uniti su “uno dei tre documenti su cui stiamo lavorando, quello sulle garanzie di sicurezza”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Zelesnky: “Colloqui costruttivi sulle garanzie di sicurezza”. Resta il nodo Donbass. La Casa Bianca: Trump frustrato, vuole azioni

