La memoria e la tradizione contro la deriva della cancel culture Un convegno e un libro di Ucid e Sunodia

Recentemente, presso la Pontificia Università della Santa Croce di Roma, si è tenuta la presentazione di “Tradizione e Cultura”, un volume curato dal Centro Sunodia e UCID. Il libro, che raccoglie saggi di vari studiosi e intellettuali, si propone di contrastare la deriva della “cancel culture” valorizzando memoria e tradizione. Un'occasione importante per riflettere sull’identità culturale e sui valori fondamentali della nostra società.

