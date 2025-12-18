La memoria e la tradizione contro la deriva della cancel culture Un convegno e un libro di Ucid e Sunodia
Recentemente, presso la Pontificia Università della Santa Croce di Roma, si è tenuta la presentazione di “Tradizione e Cultura”, un volume curato dal Centro Sunodia e UCID. Il libro, che raccoglie saggi di vari studiosi e intellettuali, si propone di contrastare la deriva della “cancel culture” valorizzando memoria e tradizione. Un'occasione importante per riflettere sull’identità culturale e sui valori fondamentali della nostra società.
Si è svolta nei giorni scorsi, presso la Pontificia Università della Santa Croce di Roma, la presentazione di “Tradizione e Cultura”, il nuovo volume curato dal Centro Culturale Sunodia e dal Comitato Tecnico Scientifico UCID, che raccoglie i saggi di studiosi, giuristi, filosofi, economisti e intellettuali tra cui Salvatore Abbruzzese, Domenico Airoma, Gianfranco Amato, Francesco Botturi, Massimo Bufacchi, Luisa Capitanio Santolini, Maurizio Cinelli, Silvia Guidi, Paolo Gulisano, Maurizio Longhi, Giovanni Maddalena, Franco Nembrini, Riccardo Pedrizzi, Salvatore Sfrecola, Bruno Sconocchia, Davide Rondoni e Paola Maria Zerman. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
