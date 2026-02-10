‘Mi hanno ucciso due volte’ | il figlio di Gaetano Russo devastato dalla foto del killer in carcere col fratello

La famiglia di Gaetano Russo si trova di nuovo sotto i riflettori dopo la diffusione di una foto che ritrae Andrea Sirica, il presunto killer, insieme al fratello in carcere. Il figlio di Russo, devastato, dice di sentirsi tradito e offeso da quell’immagine, che ha suscitato reazioni di rabbia e dolore. La polizia ha aperto un’indagine per capire come sia stata scattata e diffusa quella foto, che ha riaperto ferite ancora aperte nella comunità.

Aperta inchiesta sullo scatto di Andrea Sirica con il fratello in carcere. “Mi aspettavo altro. Questa foto ci ha offeso tanto, non mi so dare pace. Non volevamo un’altra offesa perché mio papà non se lo meritava. Me l’hanno ucciso due volte.” Sono le parole di Raimondo Russo, figlio di Gaetano, il 61enne panettiere di Sarno brutalmente ucciso lo scorso 2 febbraio all’interno del suo negozio in piazza Sabotino. L’emozione della diretta televisiva a La Vita in Diretta tradisce il dolore e l’indignazione di una famiglia che si sente ferita una seconda volta. Chi è Gaetano Russo e cosa è successo a Sarno. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

I parenti di Gaetano Russo, ucciso a Sarno da Andrea Sirica, hanno tentato di aggredire il killer mentre veniva condotto in caserma.

Gaetano Russo, il panettiere di 57 anni ucciso a coltellate durante una lite, lavorava come sempre nella sua attività di piazza Sabatino a Sarno.

