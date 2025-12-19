Dopo 42 anni… Emanuela Orlandi svolta clamorosa nelle indagini | la notizia ufficiale poco fa
Nuovo capitolo nell’inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. A quanto trapela da fonti giudiziarie, la procura di Roma ha iscritto una persona nel registro degli indagati con l’accusa di aver fornito false informazioni ai magistrati. Si tratta di un passaggio significativo in un’indagine che, a oltre quarant’anni dai fatti, continua a cercare riscontri, verità e responsabilità in una vicenda che ha segnato profondamente l’opinione pubblica italiana e internazionale, riaccendendo domande mai sopite. Dalla riapertura del fascicolo nel maggio 2023, con l’ipotesi di sequestro di persona a scopo di estorsione, i pm capitolini e i carabinieri del Nucleo Investigativo stanno lavorando a una nuova analisi degli atti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
