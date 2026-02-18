U2 | ‘Days of Ash’ EP urgente tra crisi globali e impegno civile per un mondo che non si rassegna

Gli U2 hanno pubblicato improvvisamente l’EP ‘Days of Ash’, portando sul tavolo le tensioni attuali. La causa è la crescente instabilità mondiale, che li ha spinti a scrivere musica di protesta. Il nuovo lavoro contiene cinque brani e una poesia, tutti dedicati alle crisi di Minneapolis, Iran, Cisgiordania e Ucraina. La band vuole attirare l’attenzione sulle difficoltà di diversi popoli e su quanto sia urgente agire. La scelta di rilasciare l’EP senza preavviso mira a coinvolgere immediatamente i fan.

