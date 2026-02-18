U2 | Days of Ash EP urgente tra guerra e dolore con un soldato ucraino a dare voce alla resilienza

Gli U2 lanciano “Days of Ash” dopo aver ascoltato le storie di un soldato ucraino che vive il conflitto ogni giorno. Il gruppo irlandese ha deciso di creare un EP di sei brani, tra cui una poesia, per mostrare solidarietà e sensibilizzare sul dolore causato dalla guerra. La scelta di rilasciare il progetto senza preavviso mira a coinvolgere immediatamente il pubblico, portando avanti un messaggio di resistenza. La voce del soldato, integrata in alcune tracce, dà un volto concreto alle parole della band.

U2 Rompono il Silenzio con “Days of Ash”: Un EP Urgente tra Conflitti e Solidarietà. Gli U2 hanno sorpreso i fan e l’industria musicale con l’uscita a sorpresa di “Days of ash”, un EP di sei tracce – cinque canzoni e una poesia – concepito come una risposta diretta e immediata alle crisi globali che segnano il nostro tempo. Pubblicato il 18 febbraio 2026, il progetto anticipa un album completo previsto per la fine dell’anno e si configura come un atto di impegno civile e artistico da parte della storica band irlandese. Un’Esigenza Espressiva Impellente. Il ritorno degli U2 alla pubblicazione di nuova musica avviene in un contesto internazionale particolarmente delicato, segnato da conflitti e tensioni crescenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

