A Bitonto Anna Rosa Tarantino la Rassegna di Teatro di Impegno Civile e Sociale

Da domani, 11 febbraio, il Teatro Comunale Tommaso Traetta di Bitonto apre le porte alla VI edizione di TICS, la rassegna dedicata al teatro di impegno civile e sociale. L’evento, che durerà fino al 14 aprile 2026, coinvolge gli studenti delle scuole medie e superiori, portando in scena spettacoli che affrontano temi importanti e attuali. La rassegna si propone di stimolare il confronto e la riflessione tra i giovani su questioni di grande rilievo sociale.

Da domani 11 febbraio al 14 aprile 2026 il Teatro Comunale Tommaso Traetta di Bitonto ospita la VI edizione di TICS "Anna Rosa Tarantino", la Rassegna di Teatro di Impegno Civile e Sociale rivolta agli studenti delle scuole medie e superiori.Promossa dal Comune di Bitonto in collaborazione con.

