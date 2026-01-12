Arezzo la musica disturba | artista di strada cacciata dal centro a colpi di segnalazioni

Arezzo, nota per la sua tradizione musicale, si trova oggi a confrontarsi con alcune difficoltà legate alla presenza di artisti di strada nel centro storico. Recentemente, un musicista è stato allontanato a causa di numerose segnalazioni, evidenziando come la città stia cercando di trovare un equilibrio tra arte e vivibilità. Questa situazione riflette le sfide di gestire l’espressione artistica all’interno di un contesto urbano e storico come quello di Arezzo.

(Fonte: articolo di Francesca Muzzi – Corriere di Arezzo) Arezzo – Nella città di Guido Monaco, dove la musica l’hanno messa pure sul pentagramma, oggi pare sia diventata roba da usare col contagocce. A raccontarlo è Maya, artista di strada, che da mesi si sposta per il centro storico con chitarra e voce, e che da altrettanto tempo viene invitata – con solerzia – a levarsi di torno. La storia, raccontata dal Corriere di Arezzo in un articolo di Francesca Muzzi, è quella di una musicista che prova a lavorare dove la città dovrebbe respirare cultura. E invece no: Corso Italia, piazza Sant’Agostino, piazza San Jacopo, zona Pieve. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Arezzo, la musica disturba: artista di strada cacciata dal centro a colpi di segnalazioni Leggi anche: Arezzo, “venite pure… ma voi no”. Arci organizza, la Casa Del Vento propone, poi viene cacciata Leggi anche: ARÌA di musica, il futuro sale sul palco: Arezzo Wave lancia la sua academy: unica realtà finanziata nella provincia di Arezzo Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Al via “UT ART Arezzo Music Festival”, stagione concertistica targata D.I.M.A. - Ai nastri di partenza un nuovo importante progetto musicale: classica e jazz, con un cartellone ideato e promosso dall’Associazione Culturale Dima ... msn.com

Ad aprire il primo appuntamento di UT ART Arezzo Music Festival Alessandro Giatti, ex allievo DIMA e attualmente studente al Liceo Musicale “F. Petrarca” di Arezzo nella classe del prof. Sebastian Maccarini. A seguire “ENCORE!” - recital di Giampaolo Nuti, - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.