Degrado paura e delinquenza | viaggio a Termini zona rossa ma terra di nessuno | VIDEO

Da prima porta di accesso alla Capitale a terra di nessuno. La stazione Termini è ormai in ostaggio dei balordi. Le “zone a tutela rafforzata” non funzionano: i controlli delle forze dell'ordine ci sono, ma l'esercito degli sbandati è inesauribile e il livello di allarme sale di giorno in giorno. E intanto cresce la paura tra pendolari, commercianti e ristoratori che lavorano all'interno e intorno al primo snodo ferroviario romano. Un viaggio tra degrado e insicurezza con Marco Mastrofrancesco di Dillo a Noi Roma. . 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Degrado, paura e delinquenza: viaggio a Termini "zona rossa" ma terra di nessuno | VIDEO

