Nella pancia di Prato A tu per tu con una delle ultime italiane di Chinatown | Degrado e crimine da qui fuggono tutti

Nella zona di via Pistoiese a Prato si trova una delle ultime presenze di Chinatown, rappresentata da Concetta Napolitano. Radicata nel quartiere dal 1999, la sua attività resiste nonostante il declino e le sfide sociali che hanno coinvolto questa parte della città. Questa breve analisi offre uno sguardo sulla realtà di un quartiere in trasformazione, tra tradizione e difficoltà, con uno sguardo attento alla sua storia e alle sue sfide attuali.

Prato, 30 dicembre 2025 - La 'highlander' di via Pistoiese si chiama Concetta Napolitano. Radici piantate nella Chinatown pratese dal 1999, va in "direzione ostinata e contraria" rispetto a quella di molti pratesi – attività o famiglie – che anno dopo anno hanno salutato la strada dove il Dragone ha ficcato saldamente le sue unghie. Concetta ha deciso di "resistere", come pochi altri. "Ormai le famiglie italiane qui in via Pistoiese sono pochissime. So che entro fine anno altre due o tre se ne vanno. Le conosco tutte. Hanno venduto ai cinesi". Per trovare un'insegna italiana bisogna armarsi di tanta pazienza.

