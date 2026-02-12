Tutti cantano Sanremo a Torino | cosa si vede nel video girato in città

A Torino, passanti e residenti si sono uniti in un video promosso dalla Rai, cantando alcuni brani storici di Sanremo. La campagna pubblicitaria mette in mostra le persone comuni della città, che si sono fatte riprendere mentre interpretano canzoni del Festival. Molti si sono fermati per partecipare, trasformando la città in un palcoscenico improvvisato.

Ci sono anche Torino e i torinesi nei promo di "Tutti cantano Sanremo". Nella campagna promozionale ideata dalla Rai passanti e residenti diventano protagonisti e cantano alcuni brani iconici della storia del Festival. Da Torino per "Tutti cantano Sanremo" sono state intonate "Nel blu dipinto di blu" di Domenico Modugno e "Perdere l'amore" di Massimo Ranieri. "Tanti giovani hanno partecipato, è davvero bellissimo", è il commento di Pierluigi Colantoni, direttore area creativa Rai. Il 76° Festival di Sanremo si svolgerà al Teatro Ariston da martedì 24 a sabato 28 febbraio.

La Rai presenta 'Tutti cantano Sanremo', una campagna di comunicazione ideata per diffondere lo spirito del Festival al di fuori del Teatro Ariston, coinvolgendo il pubblico e promuovendo la passione per la musica e la cultura sanremese.

Un video diffuso dalla polizia mostra i momenti dell’aggressione a un agente del reparto mobile di Padova durante il corteo a Torino a sostegno di Askatasuna.

