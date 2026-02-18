Crans-Montana l’addetto alla sicurezza del Constellation e l’ordine di Jessica Moretti | Perché le porte di sicurezza dovevano restare chiuse

A Crans-Montana, un addetto alla sicurezza del locale Constellation ha ricevuto l’ordine di mantenere chiuse le porte di sicurezza durante la notte di Capodanno. Jessica Moretti, una testimone presente, spiega che questa decisione ha limitato i punti di accesso, lasciando aperta solo la porta principale. La scelta di chiudere le uscite di emergenza ha suscitato attenzione tra i presenti, che si sono trovati a dover entrare e uscire solo da un’unica via. La questione ora solleva dubbi sulla gestione delle misure di sicurezza.

Il personale del Constellation ha ricevuto indicazione di tenere le due porte di sicurezza chiuse nella notte di Capodanno e di consentire l’accesso e l’uscita dal locale solo attraverso la porta principale. Lo rivela Predrag Jankovic, il buttafuori in servizio la notte della strage nel discobar di Crans-Montana, in Svizzera, in cui sono morte 41 persone e altre 115 sono rimaste ferite. «Quella sera ricordo di aver sentito parlare Jessica con Cyane e con Jean-Marc. Jessica diceva: “Devono entrare solo da questo ingresso. Le altre porte devono rimanere chiuse perché se no entrano senza pagare “», ha raccontato il buttafuori, come riporta il Corriere della Sera.🔗 Leggi su Open.online

